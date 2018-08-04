محافظ المنيا يعتمد مشروع تقسيم الجبانات بمركز مطاى

04 أغسطس 2018 - 12:56 م

اعتمد عصام البديوى محافظ المنيا مشروع تقسيم الجبانات بمركز مطاى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تخصيص مساحة 45 فدانا لجبانات المسلمين ومساحة 25 فدانا لجبانات المسيحيين،على أن تكون بناحية الشيخ حسن بقرية أبو عزيز وفقاً لقرار رقم (913) فى 30 يوليو لسنة 2018.

قالت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمران بديوان عام المحافظة، إن مشروع تقسيم الجبانات يأتى فى إطار الحرص على إقامة المشروعات ذات النفع العام والتى تتناسب مع المعايير البيئية والصحية والمعمارية، وتكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.