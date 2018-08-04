» طفلة ترقص بسلاح أبيض في فرح شعبي تغضب الجمهور

منار شديد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " مقطع فيديو لطفلة صغيرة ترقص بـ"سنجه ومطواة " علي الأغاني الشعبية باحترافية عالية في احد الأفراح .
وأظهر المقطع المتداول بعض الشباب حاولوا مشاركة الطفلة الرقص ولكنها تفوقت عليهم بـ أحترفها الرقص بـ الأسلحة البيضاء "سنجه ومطواة
البيضاء "مما أثار غضب الكثير من مستخدمو مواقع التواصل . وجاءت تعليقات النشطاء مستهجنة من رقص الطفلة بهذه الطريقة أمام أعين والديها قائل :" علشان يعجب السبكي والأسطورة والألماني والعيب علي اللي ربوها .. مشروع بلطجة وإجرام مبكر جدا ".
وعلق أخر قائلا :" أفلام محمد رمضان والسبكي جيل مجرم من الصغر، دي لازم يتعملها إعادة تأهيل وأهلها يتحاكموا".
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