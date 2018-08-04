» طفلة ترقص بسلاح أبيض في فرح شعبي تغضب الجمهور

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غضب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " مقطع فيديو  لطفلة  صغيرة  ترقص بـ"سنجه ومطواة " علي الأغاني الشعبية  باحترافية عالية في احد الأفراح .

وأظهر المقطع المتداول بعض الشباب حاولوا مشاركة الطفلة  الرقص ولكنها  تفوقت عليهم بـ أحترفها الرقص بـ الأسلحة البيضاء "سنجه ومطواة

 البيضاء "مما أثار غضب الكثير من  مستخدمو مواقع التواصل . وجاءت  تعليقات  النشطاء  مستهجنة من رقص الطفلة  بهذه الطريقة أمام  أعين والديها  قائل  :" علشان يعجب السبكي والأسطورة والألماني والعيب علي اللي ربوها .. مشروع  بلطجة وإجرام مبكر جدا ".

 وعلق أخر قائلا :" أفلام محمد رمضان والسبكي جيل مجرم من الصغر، دي لازم يتعملها إعادة تأهيل وأهلها يتحاكموا".


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