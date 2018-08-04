"جوجل" يحتفل بميلاد الروائية الراحلة "عنبرة"

04 أغسطس 2018 - 12:59 م

وضع محرك البحث الأشهر فى العالم "جوجل" صورة الروائية اللبنانية الراحة عنبرة سلام الخالدي على صفحته الرئيسية احتفالاً بعيد ميلادها.

وولدت في بيروت عام 1897م لعائلة محافظة، كان والدها السيد سليم علي سلام سياسيًا متقدمًا، ووالدتها السيدة كلثوم البربير متعلمة من عائلة عريقة.

تلقت علومها الأساسية في مدارس أهلية وأخرى أجنبية منها مدرسة مار يوسف، ثم عكفت على الدروس المنزلية بعد قيام الحرب العالمية الأولى، ويشار إلى أنها ختمت القرآن الكريم في العاشرة من عمرها.

الراحلة تعد كاتبة ومترجمة وروائية وناشطة وقيادية كان لها أثر كبير في التعبير عن المرأة العربية في عصرها.

شاركت في خدمة الملاجئ والمصانع التي أقامتها الدولة العثمانية لرعاية الفقراء.

أصدرت في السبعينات كتابا بعنوان "جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين" وكانت أول مُذكرات عن المرأة الفلسطينية.