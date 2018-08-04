"فوزى" يكشف ما يدونه "السيسى" فى مفكرته

04 أغسطس 2018 - 01:00 م

كشف الكاتب الصحفي مفيد فوزي عما يكتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة، حيث قال "إن لغة الأرقام هي أول ما يكتبه الرئيس داخل مفكرته".

وتابع "فوزي" خلال مقاله بـ"المصري اليوم" تحت عنوان مفكرة الرئيس، "أن الرئيس لا يعتمد على أحد في جلب المعلومات، فهو يعتمد على معلومات يدونها بقلمه الجاف في مفكرة بحجم كف اليد، ولعل الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي يستخدم المفكرة".

وأضاف: "عبد الناصر كان يعتمد على معلومات مكتب السيد سامى شرف، مدير مكتب الرئيس، وكان الرئيس السادات يكلف أشرف مروان بالمعلومات، أما الرئيس السيسى فإن مفكرته الرئاسية بين أصابعه كما يفعل الرؤساء بالعالم".

وأردف، "الرئيس بحكم خلفيته المخابراتية، يفعل ذلك فهو يسجل الأرقام باعتبارها لغة الحقيقة، ويسجل المناطق الأشد فقراً فى مصر، وأيضًا أنه يسجل اقتراحات الشباب المهمة، بالإضافة أنه يسجل أسماء مناطق لم يطلها الاهتمام.

وأكمل "فوزي" قائلًا: "الرئيس يدون أيضًا توقيتات المشاريع الكبرى وما يستغرق 4 سنوات يختصره فى عامين اثنين، وأيضًا أنه يتأكد من الوزراء الحاضرين عن معلومات لديه ويستوثق منها بالسؤال، وأكد أن الرئيس يهتم أيضًا بعلاج طوابير الانتظار، فهو يسجل عددًا من دخلوا غرفة العمليات.