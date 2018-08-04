سقوط "الجمل" أكبر تاجر هيروين فى زفتى بالغربية

محمد عبدالناصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط ضياء, ا أشهر تاجر هيروين بدائرة قسم زفتى وبحوزته 70 لفافة هيروين.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي، بزفتى والسنطة بتمكن الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز شرطة زفتى وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط عاطل أكبر تاجر هيروين ومقيم قريه سندبسط التابعة لمركز زفتى وبحوزته 70 لفافة ورقية صغيرة الحجم بداخلها مسحوق الهيروين وزنت 45 جرامًا قبل ترويجها على عملائه وبندقية خرطوش وطلقات ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.
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