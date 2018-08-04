رفع 80 طن قمامة فى الخانكة

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رفع اطنان قمامة

اطنان القمامة

ازالة القمامة

شن مجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة تراكمات وتجمعات القمامة بناحية الجبل الأصفر، وذلك حفاظًا علي المظهر الجمالي للمدينة والقرية.

وأسفرت الحملة التي شنها مجدي نجاح رئيس مجلس مركز ومدين. الخانكة، عن رفع 80 طن مخلفات، بمناطق الشارع العمومي أمام بنزينة توتال، وبجوار مدرسة الحياة،  ومعسكر حرس الحدود بالمنشية، وخلف الوحدة المحلية، وبجوار مصنع لاشين، وطريق المزرعة، وبجوار السكة الحديد، وطريق الشيخ مصلح، وتم نقل المخلفات إلى المقلب الرئيسي بعرب العليقات.





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