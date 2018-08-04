أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

04 أغسطس 2018 - 03:48 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيرد على الولايات المتحدة الأمريكية بالمثل، بعد فرضها عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، على خلفية احتجاز القس الأمريكي "آندرو برانسون" في أنقرة.

وقال "أردوغان"، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم السبت: "سنرد على الولايات المتحدة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل"، متابعا "سأوجه تعليمات بتجميد أموال وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين إن كان لديهما أموال في تركيا".

وأضاف "أردوغان": "الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تليق بالشراكة الاستراتيجية، وهي عدم احترام لتركيا"، موضحا "فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين غير منطقي وهو أمر غير مقبول".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بحجة "انتهاك حقوق الإنسان"، وذلك فيما يتعلق بقضية القس الأمريكي "أندرو برونسون".

يذكر أن السلطات التركية، تحتجز القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله جولن وحزب العمال الكردستاني، اللذان تعتبرهما تركيا إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية.