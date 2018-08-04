» حكم: عصام عبد الفتاح «فاشل».. وهناك مؤامرة ضدي

04 أغسطس 2018 - 03:56 م

شن أيمن دجيش، الحكم المساعد الدولي، هجومًا عنيفًا على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، واتهمها بإجباره على الاعتزال النهائي رغم قدرته علي العطاء في الملاعب.

وأعرب «دجيش» خلال تصريحات تلفزيونية، اندهاشه من عدم تواصل لجنة الحكام معه للاستعداد للموسم الجديد رغم ان أخر مهمة رسميه له كانت نهائي كأس مصر الأخير ورغم إسناد مباريات ودية له لكنه تم استبعاده هذا الموسم.

وأشار دجيش أن عصام عبد الفتاح يدير اللجنة بشكل غير محترف وينفرد بالقرار بمفرده دون استشارة أعضاء اللجنة وهذا يدين اللجنة التي تعمل بدون شخصيه واضحة تاركه جميع الأمور لعبد الفتاح.

وعن استبعاده هذا الموسم فجر مفاجأة أن هناك محاولات لاستبعاده منذ مد السن للحكام من عامين ولكنهم فشلوا في استبعاده بسبب جاهزيته وتاريخه، مشيرا انه لا يعلم سبب حقيقي لما تتبعه لجنه الحكام مع أبنائها الكبار أصحاب التاريخ ولا يعلم لمصلحة من كل ما يحدث عن اختيار بعض الحكام لبعض المباريات.

وأكد أن الجاهزية الفنية والبدنية هي العامل الرئيسي لكن هناك بعض المجاملات والعلاقات الشخصية تحسم أحيانا أسماء بعض الحكام لبعض المباريات.