اختطاف وزير الأوقاف الليبي

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عرب وعالم

عباس القاضي رئيس الهيئة العامة للأوقاف
عباس القاضي رئيس الهيئة العامة للأوقاف

وكالات - خالد الشرقاوي

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ليبيا

اختطاف

حكومة الوفاق الليبية

عباس القاضي

رئيس الأوقاف

اختطف مسلحون مجهولون اليوم السبت، عباس القاضي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية (وزارة) بحكومة الوفاق الوطني الليبية، عباس القاضي، في العاصمة طرابلس.

وحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصادر مسؤولة في طرابلس، فإن "مسلحين لم تعرف تبعيتهم ولا شخصياتهم قاموا بقوة السلاح باقتياد رئيس هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق إلى مكان غير معلوم".

وأكدت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، أن "الحادثة وقعت في مطار طرابلس وليس كما أعلنت وسائل إعلام ليبية أنها وقعت أمام مقر الهيئة".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤليتها عن الحادث.

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