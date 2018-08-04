مصر تدعو الإعلام السوداني لصياغة «ميثاق شرف» مشترك

04 أغسطس 2018 - 04:40 م

أعلنت نقابة الإعلاميين المصريين، اليوم السبت، توجيه دعوة رسمية لنظيرتها السودانية لعقد اجتماعات بالقاهرة لبحث إعلان "ميثاق شرف" بين إعلاميي البلدين.

وأوضح حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين المصريين في بيان، أن نقابته (الممثلة الرسمية للإعلاميين) "وجهت الدعوة إلى نقابة اتحاد الإعلاميين السودانيين، لعقد اجتماعات مشتركة بالقاهرة لمناقشة مواد ميثاق الشرف الإعلامى بين البلدين".

وأكد أنه "من المعروف أن مواثيق الشرف الإعلامية هى دور أصيل للنقابات المهنية".

وأشار إلى أن توجيه الدعوة من جانب نقابة الإعلاميين المصريين تأتي "فى إطار دعوة سابقة من الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسى، للأجهزة الإعلامية في مصر والسودان الشقيق (في هذا الصدد)".

وأشار أن دعوة السيسي شملت "اتخاذ خطوات متسارعة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامي يضمن قيام إعلام الجانبين بإعلاء المصلحة الوطنية العليا، والنأي عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بين مصر والسودان".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من نقابة "اتحاد الإعلاميين السودانين" بشأن ما ذكرته نظيرتها المصرية.

وفي 20 يوليو الماضي، دعا السيسي في ثاني أيام زيارته الأخيرة إلى السودان، "وسائل الإعلام السودانية والمصرية إلى العمل الجاد لتعزيز وتعضيد قيم الخير والسلام والاستقرار والتبشير بعلاقات البلدين".

وأكد الرئيس المصري خلال لقاء إعلامي عقده في مقر إقامته بالخرطوم، آنذاك على "عدم رضاه عما يكتب في وسائل الإعلام في البلدين، باعتباره لا يخدم مصالح البلدين والشعبين"، دون تفاصيل.

ومن حين إلى آخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر مشاحنات في الإعلام وتباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث "حلايب" و"شلاتين" و"أبو رماد" الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.

وكان أحدث تباين في وجهات النظر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، لـ"التشاور"، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر بعد نحو شهرين، ويزور الرئيس السوداني عمر البشير، القاهرة في مارس الماضي، وسط عودة للحديث عن علاقات جيدة وقوية.