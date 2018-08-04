» مهاجم تشيلسي يسخر من إنجازات «صلاح»

04 أغسطس 2018 - 04:42 م

قلل ألفارو موراتا مهاجم نادي تشيلسي والمنتخب الإسباني، من الإنجازات التي حققها النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، خلال الموسم الماضي.

وقال ألفارو موراتا لصحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية: «نعم أطمع في هداف الدوري الإنجليزي لكن ليس على حساب حصد البطولات مع تشيلسي».

وتابع «موراتا»: «أفضل تسجيل 10 أهداف والحصول على لقب مع تشيلسي بدلاً من الحصول على جائزة الحذاء الذهبي والخروج من الموسم خالي الوفاض من الألقاب الجماعية كما حدث في الموسم الماضي مع محمد صلاح الذي توج بهداف الدوري الإنجليزي ولم يحصد ليفربول أي ألقاب».

وتوج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعدما سجل 32 هدفًا.