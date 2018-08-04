احنا بتوع الأتوبيس في ميدان الإسعاف

04 أغسطس 2018 - 04:53 م

في ميدان الإسعاف وعلى مسافة خطوات من دار القضاء العالي أي في وسط العاصمة وفى منطقة مفترض فيها تكثيف أمني والساعة حوالي 3 العصر أي في عز النهار حدث الآتي

مينى باص رقم 219 كاد أن يصطدم متعمدا في أتوبيس 101 نقل عام . سائق الأتوبيس عنفه لان المرايا كانت هتنكسر .. سائق المينى باص رد بشتمه بأمه... سائق الأتوبيس "زّنق " عليه واحتك به... سائق الميني باص أسرع ووقف أمام الأتوبيس ليعطل حركته .. نزل السائقان بين سب وضرب .. أحد ركاب الميني باص امسك بعصا وكسر مرايات الأتوبيس ... سائق الأتوبيس ضربه بعصا أصابه بشبه شلل في ذراعه ثم حطم هو الآخر زجاج الميني باص .. صرخ الركاب هنا وهنا لأنهم في حالة رعب ... تجمع عشرات الأشخاص من الوقوف بالمحطة وغيرهم.

كل هذا ولم يتحرك شرطي واحد حتى من باب حب الاستطلاع

طيب ده تسميه إيه ؟

اعتقد لو أن شخص واحد بالعدد في وسط الهوجه هتف بكلمة سياسية ضد النظام.. كان كل الموجودين بقوا أبطال فيلم "احنا بتوع الأتوبيس"

لو كنت مسئول أمني لأحلت كل أفراد الأمن في المنطقة للتحقيق.