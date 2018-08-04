طلقات سياسية

04 أغسطس 2018 - 04:55 م

· كلاكيت عاشر مرة .. أكتب مقالاتى وأنشر أرائى فى مواقع وصحف تطبع وتبث من داخل مصر ، وأقول فيها ما أشاء فى اطار المصلحة العامة وانطلاقاً من ضميرى المهنى ..ولذلك أعلن رفضى التام لقيام بعض القنوات المعادية لمصر والتى تمولها جماعات ارهابية متطرفة بإقتباس أجزاء من هذه المقالات واستخدامها فى أغراض مشبوهة للنيل من شخصيات سياسية بارزة فى مصر . وأؤكد أننى لم ولن تكون لى أية انتماءات لأى أحزاب أو جماعات أو توجهات سياسية وما أكتبه أو أكشفه من تجاوزات مالية أو أخطاء سياسية ليس له أى هدف سوى المصلحة العليا لبلدنا الحبيب مصر .



· الحكومة زودت مخصصات البرلمان ، وعشان يرد لها الجميل مجلس النواب قام بالموافقة على زيادة مرتبات ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم ، والرئيس طبعا كان " مبسوط " منهم هما الأتنين عشان زودوا مرتبات ومعاشات " حبايبه " .. أما باقى الشعب ف " لهم رب اسمه الكريم " !!!! .



· جريدة الأهرام " اليوم السبت " : 44,8 مليار دولار زيادة فى معدلات التبادل التجارى لمصر

التعليق : ياريت تقولو لنا نسبة الصادرات كام والواردات كام عشان نعرف " ولا مؤاخذة " اصلاحكم الإقتصادى وصل لغاية فين ؟!!!!

· الخبر.. رجب شحاتة رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات : توقف العمل ب 1400 مضرب أرز كانت تستوعب نحو 500 ألف عامل

التعليق : سلام مربع ياجدع للإصلاح الإقتصادى !!!!.

· اصرار الحكومة و" المطبلين لها " على نجاح ما يسمى بالإصلاح الإقتصادى يزيد الفجوة بينها وبين الشعب يوما بعد يوم .

· ( حكومات العار خلت حياة الشعب دمار ) .. عن الحكومات المصرية السابقة والحالية أتحدث !!! .

· تصريحات الوزراء الكاذبة تؤكد أن الحكومة أكبر مروج للشائعات داخل مصر .

· رسالة الى من يهمه الأمر : تقليل معدلات الطلاق يكون بتحسين أحوال الناس المعيشية وليس بالإصرار على ما يسمى ب " توثيق الطلاق " الذى رفضه الأزهر وأكد عدم مشروعيته .

· تواصل الدائرة 14، بعد غد الأثنين ، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لتلبية طلبات الدفاع واستكمال القضية . وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ، وهنا نسأل : متى ستنتهى هذه المحاكمات ؟ وهل سيتم رد هذه المليارات للدولة أم ستنتهى بدون نتيجة مثل العشرات من القضايا المماثلة ؟!!! .

· اعتقد أنه فى حال اقرار قانون يجيز " نقل الأعضاء " فى مصر .. فيجب أن تكون الأولوية ل" نقل أعضاء " مجلس النواب لأى بلد آخر .. هكذا ننجح فى " ضرب عصفورين بحجر واحد " !!!! .

· الشعب المصرى يعانى بسبب ( القروض ) الخارجية و( القرود) السياسية الداخلية !!! .

· مصر تعيش حاليا أكثر العصور الذهبية للكوسة والمحسوبية .