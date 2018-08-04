  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:18 م
بحث متقدم
أسعار العملات

سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

موشى مزراحى

وفاة إسرائيلي من أصل مصري حائز على الأوسكار

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

نقابة الإعلاميين المصريين

مصر تدعو الإعلام السوداني لصياغة «ميثاق شرف» مشترك

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

الاتحاد السكندري

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة

عرب وعالم

البحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية

وكالات ومحمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

صورة عارية على حائط القدس تثير الغضب في إسرائيل

#

جنرالات إسرائيل : حماس انتصرت علينا في هذا الأمر

#

تظاهرات في جامعة تل أبيب تنديدًا بالمجزرة الإسرائيلية

#

سفير مصر بتل أبيب يشارك في مؤتمر «الأمن القومي لإسرائيل»

إسرائيل

غزة

السويد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن البحرية احتجزت سفينة ترفع العلم السويدي وكانت تحاول اختراق الحصار المفروض على قطاع غزة يوم السبت.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الهجرة الإسرائيلية، بحسب وكالة "رويترز"، إن السفينة كان على متنها 12 راكبا معظمهم من السويد لكن من بينهم أيضا أشخاص من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا. وأضافت أنه جرى احتجازهم وسيتم إعادتهم إلى أوطانهم على متن رحلات طيران.

وقال أحد منظمي الرحلة من مجموعة تحمل اسم (سفينة إلى غزة) إن السفينة (إس.واي فريدم) المتجهة إلى غزة كانت تحمل مواد طبية بشكل أساسي وإن اثنين من ركابها صحفيان.

وقالت المجموعة في بيان إنها تطالب "بإعادة من كانوا على متن السفينة وجرى احتجازهم والسفينة وشحنتها إلى الموقع الذي استقلوها منه والسماح لهم بمواصلة رحلتهم في المياه الدولية والفلسطينية دون مضايقات بموجب القانون الدولي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أوضحت قوات الدفاع الإسرائيلية لركاب السفينة أنهم ينتهكون الحصار البحري القانوني وأن أي مواد إنسانية يمكن نقلها إلى غزة عبر ميناء أسدود (الإسرائيلي)".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية
» «صلاح» أساسيًا مع ليفربول أمام نابولي
» إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة
» بالفيديو..«سان جيرمان» بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» اختطاف وزير الأوقاف الليبي
» مهاجم تشيلسي يسخر من إنجازات «صلاح»
» قصف إسرائيلي على غزة
» استخراج 4 أشخاص عالقين داخل «أسانسير» في عابدين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا