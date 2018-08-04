» إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة

04 أغسطس 2018 - 05:01 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن البحرية احتجزت سفينة ترفع العلم السويدي وكانت تحاول اختراق الحصار المفروض على قطاع غزة يوم السبت.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الهجرة الإسرائيلية، بحسب وكالة "رويترز"، إن السفينة كان على متنها 12 راكبا معظمهم من السويد لكن من بينهم أيضا أشخاص من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا. وأضافت أنه جرى احتجازهم وسيتم إعادتهم إلى أوطانهم على متن رحلات طيران.

وقال أحد منظمي الرحلة من مجموعة تحمل اسم (سفينة إلى غزة) إن السفينة (إس.واي فريدم) المتجهة إلى غزة كانت تحمل مواد طبية بشكل أساسي وإن اثنين من ركابها صحفيان.

وقالت المجموعة في بيان إنها تطالب "بإعادة من كانوا على متن السفينة وجرى احتجازهم والسفينة وشحنتها إلى الموقع الذي استقلوها منه والسماح لهم بمواصلة رحلتهم في المياه الدولية والفلسطينية دون مضايقات بموجب القانون الدولي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أوضحت قوات الدفاع الإسرائيلية لركاب السفينة أنهم ينتهكون الحصار البحري القانوني وأن أي مواد إنسانية يمكن نقلها إلى غزة عبر ميناء أسدود (الإسرائيلي)".