مصرع وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

04 أغسطس 2018 - 05:05 م

أعلنت مديرية الصحة بمطروح ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس الضبعة" إلى 6 قتلى و34 مصابًا.

وشهد طريق "مطروح – الإسكندرية" الساحلي الدولي، مساء اليوم، وقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي أمام مركز ومدينة الضبعة مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وانتقلت قيادات الصحة بمطروح والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، ونقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفيات العلمين والضبعة ورأس الحكمة، وجرى التحفظ على جثث الموتى الـ6 من بينهم 3 في ثلاجة مستشفى العلمين المركزي و2 بمستشفى الضبعة، وجثة واحدة بمستشفى رأس الحكمة.

ونجحت فرق الإنقاذ الطبية في انتشال أشلاء 3 جثث بعد نقل الثلاثة جثث الأولى في بداية وقوع الحادث، ليصبح الإجمالي 6 جثث، وذلك بعد سقوط الضحايا أسفل جسم الأتوبيس وتعلقها بين طيات الصاج والحديد ولين العجلات.



