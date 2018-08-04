تأجيل محاكمة 20 متهمًا باستعراض القوة بالمعادي

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 20 متهمًا باستعراض القوة بدائرة قسم المعادي لجلسة 27 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكرى بعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد علي، وسكرتارية ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين فى القضية رقم 119 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارىء، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد 4 مواطنين وذلك بقصد ترويعهم بإلحاق أذى مادى ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم  والتأثير في إرادتهم  لفرض السيطرة عليهم وإرغامهم على القيام بعمل وهو النزول وتكدير الأمن والسكينة العامة، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامته للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم والمساس بحريتهم الشخصية واعتبارهم حال حملهم  الأسلحة النارية والبيضاء حيث قام المتهمون بما يلي:

قبضوا على المجنى عليهم وحجزوهم بدون سند قانونى وقد اتصفوا بصفتهم الشرطية الكاذبة وهددوهم بالقتل، كما سرقوا المبالغ المالية عن طريق الإكراه باستخدام أسلحتهم النارية وحجزوهم كرهائن وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم وبث الرعب فى نفوسهم والاستيلاء على مقتنياتهم حال تواجدهم جميعا بمسرح الجريمة.

كما قام المتهمون فى التدخل في وظيفة من الوظائف العمومية وظيفة هيئة الشرطة من غير  أن تكون لهم صلة رسمية من الحكومة، أو أذن  منها بذلك وأجروا عملا من مقتضياتها بالقبض على المجنى عليهم وحجزهم دون وجه حق، كما قام المتهمون بإتلاف عمدا أموال ثابتة ومنقولة "كشك حراسة وكاميرات مراقبة وغيرها" للمجني عليهم وحازوا وأحرزوا  أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.



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