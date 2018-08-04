من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

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البرلمان

بث مباشر

السويدي

جلسات المجلس

رئيس الائتلاف

تصاعدت الأصوات المؤيدة للمهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، في طلبه بإذاعة جلسات البرلمان على الهواء، مع تزايدت المطالبات للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بضرورة عودة البث مرة أخرى، في دور الانعقاد الرابع.

«السويدي»، قال إنه يجب على المواطن أن يشاهد الأداء البرلماني للنائب، الذي اختاره وأن يتابع أداءه تحت قبة البرلمان، داعيًا إلى التركيز على أفعال النواب تحت قبة المجلس بعيدًا عن الشعارات الرنانة التي كان يطلقها البعض.

رائف تمراز، عضو مجلس النواب، قال إن الشعب من حقه أن يشاهد ويضطلع على ما يجري تحت قبة البرلمان، كما من حقه مراقبة النواب الذين انتخبهم.

وأضاف لـ«المصريون»، أن نواب المجلس طالبوا كثيرا بعودة بث الجلسات، لكن دون استجابة، على الرغم من أنه حق أصيل للشعب بضفة عامة، وللدوائر الانتخابية بصفة خاصة.

وأشار إلى أن عودة البث له إيجابيات ومميزات عديدة، إذ إنه سيساعد على ضبط الأداء البرلماني، كما سيجبر النواب على الحضور.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مطالبة رئيس ائتلاف دعم، بضرورة بث جلسات البرلمان على الهواء «أمر أتفق معه تمامًا حتى يرى المواطن المصري أداء نوابه ومواقفهم من القضايا المختلفة، خاصة أن عدم البث أمر بالغ الخطورة وأعطى الفرصة لترويج الشائعات».

وأضاف أن «بث الجلسات مباشرة أمر نص عليه الدستور، ليعلم الشعب المصري والعالم كله أن لدينا ديمقراطية ومعارضة جزء من النظام وهذا كله يصب في مصلحة الوطن أمام المنظمات الدولية ورجال الأعمال الذين يرغبون بالاستثمار في مصر».

في حين قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، سيبرز ما يقوم به النواب من أجل أبناء دوائرهم، وكذلك المجهود الذي يبذلونه من أجل تنفيذ مطالب الناخبين، مشيرًا إلى أنها ستوضح من يحضر من النواب ومن لا يحضر.


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