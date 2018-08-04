» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد

04 أغسطس 2018 - 05:29 م

قال حسب لله محمد، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس على مدار الأسبوع سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة، ولكنه سيكون حارًا على الوجه البحري والقاهرة وستصل الحرارة بهما إلى 37 درجة، 42 درجة على محافظات الصعيد.

وأشار "محمد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سببه تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، فالهواء عندما يأتي من مناطق مرتفعة إلى منخفضة يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.



