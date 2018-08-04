مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

04 أغسطس 2018 - 05:34 م

برنامج القاهرة يتضمن بدء فوري لكل مباحثات الصفقة.. أقارب جندي مفقود لـ «نتنياهو»: إعادة ابننا شرط للتهدئة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية بارزة قولها، إن "هناك تقارير عربية نشرت مؤخرًا تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس من أجل ترتيب شامل في قطاع غزة".

وأضافت المصادر أنه "من المتوقع أن تتضمن الخطة الجديدة مفاوضات من أجل صفقة تتعلق بجثث الجنود الإسرائيليين، علاوة على آخرين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة، وقريبًا سنعلم إذا كانت الرياح تتجه إلى تصعيد أم إلى ترتيب".

وشددت على أن "البرنامج المصري الخاص بهذا الترتيب الجديد، يتضمن بدءًا فوريًا لكل مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وبموجب هذه الأمر ستناقش مسألة إعادة جثث الجنود الإسرائيليين والمواطنين الذين تحتجزهم حركة حماس".

وتابعت: "من وجهة النظر الإسرائيلية، لن يكون هناك ترتيب طويل الأجل في غزة بدون حل مسألة الأسرى والمفقودين، وخلال الأيام المقبلة سنعرف هل تنتهي الأمور بترتيب ما أم بتصعيد عسكري، الأمر مرهون بنتائج الجهود والمساعي المصرية".

وذكرت أن "صحيفة (الأخبار) اللبنانية نشرت مؤخرًا تفاصيل عن اتفاق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين تمت مناقشته في الفترة الماضية بوساطة مصرية".

وأشارت إلى أنه "وفقًا لتقرير الصحيفة فإن الحديث يدور عن برنامج ناقشته حركة حماس، ويتضمن وقفًا للنار يستمر 5 أعوام وينفذ على مراحل، الأولى تبدأ في غضون أسبوع وتشمل وقف الاستفزازات الفلسطينية عند الحدود مع إسرائيل وإطلاق الطائرات بدون طيار والبالونات التي تهاجم أراضي الأخيرة، في المقابل يتم فتح معبري رفح وكرم أبو سالم".

ولفتت إلى أن "المرحلة الثانية تتضمن تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه وإدخال البضائع إليها بما فيه المنتجات الإلكترونيات، بينما تتركز المرحلة الثالثة في إطلاق الأمم المتحدة لمشاريع إنسانية طرحت في الماضي، وإعادة إعمار غزة".

وأوضحت أن "نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي للشرق الأوسط، عرض تفاصيل البرنامج على إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وذلك خلال لقائهما في غزة الأسبوع الماضي، كذلك عرض ملادينوف تفاصيل إضافية مثل نقل مساعدات تصل إلى 31 مليون دولار وزيادة ضخ الكهرباء للقطاع".

إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "أقارب الجندي المفقود بغزة أورون شاؤول يعارضون أي تهدئة مع الفلسطينيين بدون إعادة ابنهم".

وأضافت: "في الوقت الذي يواصل فيه قادة حماس مناقشة اتفاق الهدنة الذي ستتوقف بموجبه العمليات الفلسطينية على الحدود مع إسرائيل، وفي المقابل تحظى غزة بتسهيلات إنسانية، حذرت عائلة الجندي المفقود شاؤول في رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أي اتفاق لا يتضمن إعادة الجندي وباقي المفقودين الآخرين".

وأضافت أن" غدًا (الأحد) تنوي عائلة أورون التظاهر أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس".

وذكرت أن الرسالة التي بعث بها أقارب الجندي المفقود لنتنياهو ووزراء الحكومة جاء فيها: "نتوجه إليكم في ساعة مصيرية عشية موعد الاجتماع الذي ستعقدونه غدا، والذي سيناقش اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالهدنة مع غزة، نود إخباركم: أي اتفاق لا يتضمن إعادة أورون والجندي المفقود هدار جولين، والمدنيين الإسرائيليين الآخرين لا يساوى شيئًا، تذكروا كل شيء سينقلب علينا، لابد أن يكون للاتفاق بعد عملي وإخلاقي، ولابد أن يتضمن البند الأول منه إطلاق سراح أبنائنا، بتلك الطريقة سيكون قويًا وسليمًا".

وقالت الصحيفة، إنه "من المتوقع أن تعقد حكومة إسرائيل جلسة غد جلسة لمناقشة الجهود التي تبذلها كل من مصر ونيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي للشرق الأوسط، من أجل التهدئة في غزة".

وأوضحت أنه "إذا كان هناك تقدم في المفاوضات، فمن الممكن أن يطلب من الوزراء اتخاذ قرارات بشأن تخفيف الحصار عن القطاع".