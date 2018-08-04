» بالفيديو..«سان جيرمان» بطلًا لكأس السوبر الفرنسي

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سان جيرمان

السوبر

فاز باريس سان جيرمان ببطولة كأس السوبر الفرنسي للمرة السادسة على التوالي، بعد الفوز على نظيره موناكو، بأربعة أهداف  دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، بمدينة «شينزين» الصينية.

سجل أهداف باريس سان جيرمان فى مباراة اليوم أنخيل دى ماريا "هدفين" وكريستوفر نكونكو "هدف" وتيموتى وياه "هدف" فى الدقائق 33 و40 و67 و92 من عمر المباراة.

وتذوق موناكو طعم الحصول على كأس السوبر "4 مرات" فقط كان آخرها عام 2000، بينما توج باريس سان جيرمان بلقب البطولة للمرة الثامنة فى تاريخه ليعادل ليون صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على اللقب.


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