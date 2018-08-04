  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
أسعار العملات

سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

موشى مزراحى

وفاة إسرائيلي من أصل مصري حائز على الأوسكار

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

نقابة الإعلاميين المصريين

مصر تدعو الإعلام السوداني لصياغة «ميثاق شرف» مشترك

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

الاتحاد السكندري

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

الجزائر.. إعادة تدشين تمثال «المرأة العارية»

الصفحة الأخيرة

تمثال "عين الفوارة" الشهير باسم "المرأة العارية"
تمثال "عين الفوارة" الشهير باسم "المرأة العارية"

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إحباط محاولة تهريب تمثال ذهبي يعود للعصر الفرعوني

#

العثور على تمثال يشبه "أبو الهول" على سطح المريخ

#

صعيد 2018: «يوجا».. و«باليه».. وكرة قدم نسائية

#

«المرأة العربية» يشيد بجهود المرأة في الانتخابات الرئاسية

الجزائر

تمثال المرأة العارية

عين الفوارة

أعيد في الجزائر، اليوم السبت، تدشين تمثال "عين الفوارة" الشهير باسم "المرأة العارية" في محافظة سطيف، شرقي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد 7 أشهر من أعمال ترميم التمثال الذي تعرّض للتخريب على يد شخص اتهمته السلطات الجزائرية بأنه "مختل عقليا".

وأشرف وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، على تدشين التمثال، بحضور السلطات المحلية وإعلاميين وجمهور كبير.

وقال "ميهوبي" خلال التدشين: "ترميم التمثال كّلف ملبغا رمزيا (لم يحدده)، خلافا لما يشاع".

وأشار إلى أن ذلك تم على أيدي خبراء جزائريين متخصصين في فن الترميم وفق المعايير الأكاديمية والجمالية.

وأضاف: "إعادة التمثال كسب لرهان يتمثل في إبقائه في موقعه الأصلي، وجعل عين الفوارة ملتقى الجميع".

وشدد ميهوبي على "مكان التمثال الحقيقي ليس المتحف، بل بين أبناء سطيف وزوارها".

وتعالت أصوات عقب الهجوم في ديسمبر 2017، مطالبة بنقله إلى المتحف تفاديا لتخريبه ثانية، ولكونه "مخلا بالحياء"، ويتنافى مع تقاليد المجتمع الجزائري، غير أنّ السلطات رفضت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتخريب؛ إذ شهد سابقا محاولات في عامي 1997 و2006.

وتمثال "عين الفوارة" أنجزه النحات الفرنسي فرنسيس سان فيدال في باريس سنة 1898، ثم نقل إلى سطيف في 1899؛ أي بعد 69 سنة من بدء احتلال فرنسا للجزائر.

وتقول إحدى الروايات إن "الفرنسيين وضعوا التمثال في هذا المكان؛ لمضايقة المصلين مرتادي المسجد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية
» «صلاح» أساسيًا مع ليفربول أمام نابولي
» إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة
» بالفيديو..«سان جيرمان» بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» اختطاف وزير الأوقاف الليبي
» مهاجم تشيلسي يسخر من إنجازات «صلاح»
» قصف إسرائيلي على غزة
» استخراج 4 أشخاص عالقين داخل «أسانسير» في عابدين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا