  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
أسعار العملات

سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

موشى مزراحى

وفاة إسرائيلي من أصل مصري حائز على الأوسكار

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

نقابة الإعلاميين المصريين

مصر تدعو الإعلام السوداني لصياغة «ميثاق شرف» مشترك

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

الاتحاد السكندري

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تغيرات بالجملة في تشكيل الزمالك

#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

#

تعرف على قائمة الاتحاد لمباراة الزمالك

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

المصريون

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: كاسونجو

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: عماد السيد فى حراسة المرمى - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - محمد عنتر - محمد حسن - محمد إبراهيم - عمر السعيد

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية
» «صلاح» أساسيًا مع ليفربول أمام نابولي
» إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة
» بالفيديو..«سان جيرمان» بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» اختطاف وزير الأوقاف الليبي
» مهاجم تشيلسي يسخر من إنجازات «صلاح»
» قصف إسرائيلي على غزة
» استخراج 4 أشخاص عالقين داخل «أسانسير» في عابدين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا