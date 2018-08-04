  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
أسعار العملات

سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

موشى مزراحى

وفاة إسرائيلي من أصل مصري حائز على الأوسكار

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

نقابة الإعلاميين المصريين

مصر تدعو الإعلام السوداني لصياغة «ميثاق شرف» مشترك

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

الاتحاد السكندري

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

وكيل «شباب البرلمان» يستقيل من «مستقبل وطن»

الحياة السياسية

رضوان الزياتي
رضوان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"مستقبل وطن": نعمل على انضمام الكثير من الشباب للحزب

#

بالأسماء.. التشكيل الجديد لحزب «مستقبل وطن» بالقليوبية

#

أمين عام مستقبل وطن: "سنقدم مرشحًا للرئاسة"

#

أزمة داخل حزب «مستقبل وطن» بسبب «من أجل مصر»

قال النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تقدم باستقالته اليوم من حزب "مستقبل وطن" لأسباب شخصية خاصة به.

وأضاف "للمصريون" أن أهم الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من الحزب هو عدم أخد رأيه في تشكيل أمانة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية في التشكيل الجديد لحزب "مستقبل وطن".

وشدد الزياتي على أنه أرسل استقالته "المسببة" اليوم إلى المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب للتصديق عليها وحتى الآن لم يتم الرد عليها من الأمانة العامة للحزب بشأن قبولها من عدمه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية
» «صلاح» أساسيًا مع ليفربول أمام نابولي
» إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة
» بالفيديو..«سان جيرمان» بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» اختطاف وزير الأوقاف الليبي
» مهاجم تشيلسي يسخر من إنجازات «صلاح»
» قصف إسرائيلي على غزة
» استخراج 4 أشخاص عالقين داخل «أسانسير» في عابدين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا