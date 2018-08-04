  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:15 م
بحث متقدم
أسعار العملات

سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

موشى مزراحى

وفاة إسرائيلي من أصل مصري حائز على الأوسكار

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

نقابة الإعلاميين المصريين

مصر تدعو الإعلام السوداني لصياغة «ميثاق شرف» مشترك

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

الاتحاد السكندري

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي أمام الجنيه

مال وأعمال

أسعار العملات
أسعار العملات

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء

#

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار

#

بالأسماء.. بنوك ترفع سعر الدولار في التعاملات المسائية

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

الدولار

سعر الدولار

أسعار العملات

الصرافة

الدولار والجنيه

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة رصد أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت، 4 أغسطس، 2018.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أول أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.80 جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وفي بنوك القاهرة وقناة السويس والإسكندرية والعربي الأفريقي ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرى 4.74 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

الفاتح حسنين.. فضل يطوق رأسي

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية
» «صلاح» أساسيًا مع ليفربول أمام نابولي
» إسرائيل تحتجز سفينة سويدية في طريقها لغزة
» بالفيديو..«سان جيرمان» بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» اختطاف وزير الأوقاف الليبي
» مهاجم تشيلسي يسخر من إنجازات «صلاح»
» قصف إسرائيلي على غزة
» استخراج 4 أشخاص عالقين داخل «أسانسير» في عابدين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا