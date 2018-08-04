» سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه

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الدولار والجنيه

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة رصد أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت، 4 أغسطس، 2018.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أول أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.80 جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وفي بنوك القاهرة وقناة السويس والإسكندرية والعربي الأفريقي ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرى 4.74 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع.


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