نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد والترجي التونسي

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي التونسي، على حضور 7 آلاف مشجع في اللقاء و فتح باب إستاد الإسكندرية في تمام الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءًا.

وحضر الاجتماع الفني كل من، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وجاسر منير مدير نادي الاتحاد والقيادات الأمنية بالإسكندرية.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تفويض عامر حسين بتنظيم المباراة، علي أن يتم السماح للإعلاميين بالدخول بكارنيهات الاتحاد العربي التي سيتم إصدارها بمعرفة المنسق الإعلامي للمباراة بالتنسيق بين اتحاد الكرة المصري والاتحاد العربي لكرة القدم.


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