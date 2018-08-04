» شرطيان وعاطل يقتحمون منزلًا لسرقته

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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قررت نيابة مركز المنيا اليوم بإشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس شرطيين أحدهما أمين والآخر رقيب شرطة وآخر عاطل، 4 أيام لاتهامهما بانتحال صفة ضباط شرطة والنصب.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز المنيا، بتلقيه بلاغًا من "وداد. ر"، وزوجها "حمدى. أ"، بدخول عدد من الأشخاص مسكنهما وادعائهما أنهما أفراد شرطة وقيامهم بتفتيش المنزل، وعقب انصرافهم اكتشفوا سرقة صندوق حديدى به 500 ألف جنيه خاص بوالد زوجها "أحمد. ع".

وتوصلت جهود فرق البحث بإشراف العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "محمد. إ"، أمين شرطة بمباحث التليفونات، و"طه. ن"، 35 عامًا، عاطل، و"أحمد. م"، 40 عامًا، رقيب شرطة بأمن كفر الشيخ، و"أحمد. س"، 35 عامًا، عاطل، و"طه. ب"، عاطل.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وتمكنت القوات الأمنية من ضبط الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الرابع والخامس، وذلك لعلمهم بأن والد زوج المُبلغة يحتفظ بمبالغ مالية بمسكنه واتفقوا على ارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وبندقية خرطوش ومسدس صوت.


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