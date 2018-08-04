خطاب السيسي وخطاب المعارضة

04 أغسطس 2018 - 06:31 م

المعارضة الوحيدة التي تسمع لها صوت في مصر حاليا تأتينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعضها اسماء معروفة لنا وأكثرها لا نسمع عنها أو نقرأها إلا في تويتر وفيسبوك، لكنها لا تتمتع بأي نشاط ذي فائدة على الساحة السياسية، خصوصا مع المساحات الضيقة المسموح بها. وحتى هذه المساحات أغلقت تماما في ظل إصرار لا يلين على الرأي الواحد والصوت الواحد واعتبار أن الزعيم إذا قال صدق، كما كان يكتب سمير رجب في زمن مبارك ويكتبه اليوم أيضا، وهذا من خطايا الإعلام المصري في كل العصور.



هذا لا يمنع أن المعارضة من خلال تويتر وفيسبوك في جميع أنحاء العالم، ذات تأثير كبير، ولذلك يركز الرؤساء والقيادات في الرد على معارضيهم بواسطتها. الرئيس ترامب كائن تويتري ويشن حملته المضادة على السي ان ان ونيويورك تايمز وواشنطن بوست والتايم من خلال حسابه على تويتر، وليس بتصريحات صحفية أو مؤتمرات يخطب فيها أو بأقلام صحفيين وكتاب مؤيدين له.

معارضة التواصل الاجتماعي المصرية تنسى أنها معارضة سياسية وتركز فقط على السخرية من أقوال أو عبارات مرتجلة للسيسي في خطب له، وعادة ما تكون في المؤتمرات الشبابية التي يعقدها. رأينا كيف عم شعور بالابتهاج عندما أشار في مؤتمره الأخير عن "زعله" من هاشتاق "ارحل يا سيسي" وظنوا أن الهاشتاق أخذ مكان ميدان التحرير في ثورة 25 يناير!

ما لاحظته ولاحظه البعض غيري أن السيسي في هذه المرة تطور كثيرا في خطابه السياسي ، فقد تحدث عن "زعل" وليس "غضب" والفارق كبير بين الكلمتين. أي إنسان عادي يزعل من الآخر ويعبر عنه بالعتاب، أما الغضب فله نتائج سيئة إذا جاء من الطرف الأقوى والنافذ.

ليس معنى زعله أن هاشتاق "ارحل يا سيسي" سيسقطه وأنه خائف منه. على العكس فقد كسب تعاطف من استمع إليه من المؤيدين، بينما قدم نفسه كمواطن عادي يقرأ ويتابع كل شيء حتى ما يتعلق بالهجوم عليه، وأن ردة فعله ليست أكثر من العتاب والأخذ على خاطره!

ربما هناك من يدرب السيسي على طريقة الارتجال والنفاذ إلى المستمعين إليه، وهكذا كان يفعل زعماء كبار. رئيس الدولة مثل لاعب الكرة يتدرب على خطابه السياسي ويتطور معه. رأينا كيف قطع استرسال خطابه فجأة بمزاحه عن رقصة الكيكي التي شاعت هذه الأيام في مصر. لم تكن أكثر من مزحة منه لكنها حملت معاني كثيرة للناس، الذين كانوا في المؤتمر ضحكوا، والمعارضون التقطوها بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت القنوات الفضائية المعارضة خارج مصر أنها اصطادت عنوانا مثيرا للحملة على السيسي.