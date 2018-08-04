  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:54 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي

قطار

قطارات الصعيد في العيد.. من يوقف المفرمة ؟

ثعابين تجتاح البحيرة

هذه أسباب انتشار الثعابين والنمل الأبيض في مصر

الاتحاد السكندري

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد وزير الرياضة

الحياة السياسية

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نقيب الفنانين يقدم بلاغًا للنائب العام ضد ماجدة خير الله

#

الحريرى يطالب باستجواب وزير قطاع الأعمال

#

بلاغ للنائب العام ضد المسئولين بمجمع مدارس الشبان المسلمين ببنها

#

بلاغ يتهم وزير العدل الأسبق بإهانة القضاء

البرازيل

ريو دى جانيرو

المصريون

تقدم كريم محمد عبد العزيز، المحامي بالاستئناف، ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الشباب والرياضة بصفته وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية واتحاد الفروسية، بشأن مخالفات إهدار المال العام خلال مشاركة بعثة مصر في أوليمبياد ريو دي جانيرو، التي أقيمت بالبرازيل 2016.

وطالب المحامى كريم محمد عبد العزيز بفتح التحقيق في وقائع إهدار المال العام من قبل رئيس اللجنة الأوليمبية والتي تمت بعلم وبموافقة رئيس اللجنة هشام حطب وهى الوقائع المثبتة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكر كريم محمد عبد العزيز أن تلك الاتهامات ليست بجديدة بالنسبة لهشام حطب الذي سبق وتعرض لاتهامات فى اتحاد الفروسية الذي يترأسه حاليا أيضا.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
» ضابط يعتدي على صحفية لإعدادها تحقيقًا عن «تهريب البضائع»
» الأهلي يعلن جاهزية «الحاوي» لمباراة المصري
» سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه
» شرطيان وعاطل يقتحمون منزلًا لسرقته
» أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية
» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» تأجيل محاكمة محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار بالمخدرات
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل