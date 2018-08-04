  • السبت 04 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي

قطار

قطارات الصعيد في العيد.. من يوقف المفرمة ؟

ثعابين تجتاح البحيرة

هذه أسباب انتشار الثعابين والنمل الأبيض في مصر

الاتحاد السكندري

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

شاؤول آرون - الأسير الإسرائيلي في غزة

مصادر إسرائيلية: صفقة أسرى مع «حماس» برعاية مصرية

هيكل

هيكل: 4 سنوات على الرئاسة غير كافية

مجلس النواب

من ينتصر في معركة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟

حادث

مصرع وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس بالضبعة

نظر محاكمة الفنانة "انتصار" بتهمة الفسق والفجور

غليان داخل «ماسبيرو» من «انتصار»

أردوغان وترامب

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

10 أطعمة صحية لزيادة الرغبة الجنسية

الصفحة الأخيرة

أطعمة صحية لزيادة الرغبة الجنسية
أطعمة صحية لزيادة الرغبة الجنسية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تعرف على 8 طرق تزيد من الرغبة الجنسية

#

ارتفاع ضحايا إطلاق النار بمدرسة في تكساس

#

قطع المياه عن 10 أماكن بشبرا الخيمة

#

قطع المياه عن 10 مناطق بشبرا الخيمة

الزواج

السعادة

العروسين

الضعف الجنسي

الرغبة الجنسية

يعاني الكثير من العرسان من فقدان الطاقة بعد حفل الزواج وذلك بسبب التعب والإرهاق والسهر الذي سبق حفل الزواج بسبب التحضيرات والتجهيزات الخاصة به، ومن تأثير ذلك الشعور بالتعب والإجهاد في العلاقة الحميمة في أول أيام الزواج والرغبة في النوم الكثير.

ولتفادي كل تلك الأمور المزعجة هنالك أطعمة مهمة للعروسين عليهما تناولها فهي التي تمنح الطاقة الجسدية وتزيد الرغبة الجنسية وهي:

1- الكرفس

يحتوي الكرفس بشكله الطبيعي على هرمون الذكورة اندروسترون، الذي يمكن أن يعمل كهرمون يحفز الشهوة. كما ان النساء اللاتي يتناولن الأطعمة التي تحتوي على الاندروسترون من المرجح بان يشعرن بتحسن الحالة المزاجية.

2-الموز

الموز غني بفيتامين B الذي يحول الكربوهيدرات إلى وحدات طاقة، والتي يمكن أن تساعد جسمكم على إنتاج الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون.

وينصح بتناول الموز قبل بضعة ساعات من ممارسة الجنس، للحفاظ على مستويات عالية من الطاقة.

3- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة تحتوي على مواد كيميائية تسبب الاسترخاء، الشعور بالنشوة والمتعة. مادة الفينيل – تيلامين الموجودة في الشوكولاتة تثير شعور مماثل لشعور الوقوع في الحب، لأنها تساهم في إنتاج الاندورفين. بالإضافة إلى ذلك، فان الكاكاو يحمل فوائد صحية إضافية لاحتوائه على مضادات للأكسدة.

4- بذور الكتان

تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان يساعد على زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم، وتحتوي بذور الكتان أيضا على الأحماض الدهنية المهمة مثل الاوميغا 3 والاوميغا 6، التي تساعد على إنتاج الهرمونات الجنسية لدى النساء.

وإذا لم يكن هنالك ما يكفي من الأحماض الدهنية في الجسم، فان ذلك يتسبب في هبوط مستوى الهرمونات في الجسم وكذلك الرغبة الجنسية، ووجد أن المكسرات أيضا تعطي نتيجة مشابهة.

5-الفاصولياء، 6- الكاجو، 7- الفستق

هذه الأطعمة تحتوي على الزنك، المعدن الذي يحتاجه الجسم لإنتاج هرمون التستوستيرون. غالبا ما يكون الزنك منخفض لدى الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي، ولذلك فهو ضروري لحياتكم الجنسية.

8-سمك السلمون

للتمتع بالجنس بشكل جيد، عليك أن تشعر بحالة نفسية جيدة. سمك السلمون يحتوي على الكثير من أحماض الاوميجا 3، ولذلك يعتبر محسن طبيعي للحالة المزاجية.

يوفر السلمون أيضا كميات كبيرة من فيتامين D . مما يؤدي إلى الشعور بالاسترخاء ويمنع تدني الحالة المزاجية، بشكل مماثل لعمل مضادات الاكتئاب.

9- الثوم

الثوم يحتوي على الاليسين، الذي يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية، بالإضافة إلى ذلك، فانه يزيد الرغبة الجنسية، ولكن على الأغلب سوف تحتاجون إلى استهلاك علبة كاملة من حلوى النعناع بعد تناوله.

10- الافوكادو

أطلق قديما على الافوكادو لقب شجرة الشهوة، وليس عبثا على ما يبدو، فالافوكادو يساعد على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، لأنه غني بحمض الفوليك، الذي يساعد الجسم على تحليل البروتينات، وبذلك يوفر له مستويات أعلى من الطاقة.

يحتوي الافوكادو أيضا على فيتامين B6 ، الذي يزيد من إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال، والبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم عمل الغدة الدرقية لدى النساء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
» ضابط يعتدي على صحفية لإعدادها تحقيقًا عن «تهريب البضائع»
» الأهلي يعلن جاهزية «الحاوي» لمباراة المصري
» سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه
» شرطيان وعاطل يقتحمون منزلًا لسرقته
» أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية
» مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة الاتحاد
» تأجيل محاكمة محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار بالمخدرات
» «الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري
» إيران تعلن استئناف علاقات دبلوماسية مع السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:23 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل