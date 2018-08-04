» الأهلي يعلن جاهزية «الحاوي» لمباراة المصري

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وليد سليمان

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أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد سليمان لمباراة المصري، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

وشارك وليد سليمان، في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب مختار التتش، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وجاءت مشاركة الحاوى، بعد تخلصه من الإصابة بكدمة في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها قبل مواجهة الإسماعيلي، وغاب اللاعب على آثارها من المباراة التى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.


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