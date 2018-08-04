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تحذير طبي من غسل الواقي الذكري

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واقي ذكري
واقي ذكري

وكالات

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أمراض

جنس

واقى ذكرى

حذر مركز السيطرة على الأمراض، من الاستخدام السيء للواقي الذكري، بشأن التأكد من أن الواقي أو حواجز الحماية الجنسية صحيحة وغير منتهية الصلاحية وعدم إعادة استعمال الواقيات أو غسلها بعد الاستعمال.

وأكد المركز أنه لا يجب على الناس استخدام واقي ذكري في كل مرة يمارسون فيها الجنس فحسب، ولكن في أي وقت يقومون فيه بممارسة عمل جنسي مختلف.

ونصحت المنظمة كلا من الرجال والنساء إلى جانب استخدام واقى ذكرى جديد كل مرة بالتأكد من عدم انتهاء الصلاحية والبحث عن أي عيوب أو ثغرات في الواقي، مشيرة إلى عدم وضع الواقى في المحافظ حيث من الممكن أن تتسبب الحرارة والاحتكاك في الضرر به، بدلا من ذلك يوصون بوضعه فى مكان بارد وجاف.

ووفقا للمركز فإنه من الممكن أن يؤثر استخدام الواقي الذكري غير الصحيح على قدرته في الحد من المخاطر المنقولة جنسيا مثل التهاب الكبد الفيروسي وانتقال فيروس نقص المناعة والحمل غير المرغوب به.


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