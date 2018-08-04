» «المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 16.75 مليار جنيه

04 أغسطس 2018 - 07:52 م

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 16 مليارا و750 مليون جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.250 مليارات جنيه، لأجل 273 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.500 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة"، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.



