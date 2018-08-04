» مواقع التواصل تهتز على رقص طفلة بالسلاح

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في مشهد أثار موجة من الجدل، على ما آل إليه الوضع في مصر، من تجسيد مشاهد العنف في الأفراح الشعبية خصوصًا، اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لطفلة صغيرة لم تتجاوز من العمر العشرة أعوام وهى ترقص على أنغام الأغاني الشعبية.
الفتاة التي ظهرت وهي ترقص في الشارع، ممسكة بيدها سلاحًا أبيض "سنجة"، كانت تتمايل، وسط حالة من البهجة بين أفراد منطقتها وأهلها، بينما أظهرت التعليقات حالة من السخط والاستهجان العارم من هذا المشهد.
وقال الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن "ولي الأمر سواء كان الأب أو الأم هو المسئول عن تصرفات ابنه حتى بلوغه سن 18 عامًا بحكم القانون".
وأضاف لـ "المصريون": "ما قامت به الطفلة من حركات مستفزة تتجاوز سنها ليس بدافع شخصي منها، لكن جاء بتوجيه خارجي من قبل بعض الأشخاص لها لأداء حركات استعراضية مثيرة لجذب الانتباه لها".
ويقول معلقون إن ما قامت به الطفلة الصغيرة هو نتيجة لـ "التقليد الأعمى" لمشاهد العنف في الدراما، والتي تنتقل إلى المناطق الشعبية بصورة أكبر من غيرها.
وشدد أبو حسين على أن "الأطفال في السن الصغيرة يشاهدون الأفلام السينمائية التي تشجع دور البلطجي وتعتبره قدوة للشباب في مصر، ومن هنا جاء تقليد هذه الفتاة الصغيرة لبعض المشاهد في بعض الأفلام السينمائية التي تشجع كل من يحمل السلاح وتصوره على أنه بطل".
وأكد أنه على ولي أمر الطفلة أن يوجه ابنته بأن هذه الحركات لن تصنع لها البطولة المزيفة التي تسعي إليها وأن هذا تقليد أعمى لمظاهر العنف في المجتمع ولا يصلح أن تقوم بهذه الحركات المستفزة".


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