بالفيديو.. هدف عالمي لـ«صلاح» في مرمى نابولي

04 أغسطس 2018 - 08:40 م

أحرز محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، الهدف الثالث للريدز فى مرمى نابولي الإيطالي، باللقاء الودى الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "فيفا" فى العاصمة الإيرلندية دبلن.

جاء هدف محمد صلاح فى الدقيقة 58 من زمن اللقاء، عن طريق ، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول على نابولى 3 – 0.

ويختتم ليفربول استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة إيطالية أخرى أمام فريق تورينو يوم الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد"، قبل خوض المواجهة الأولى فى الدوري الإنجليزي يوم 12 أغسطس الجارى أمام وستهام.



