» مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل أعمال كويتي

04 أغسطس 2018 - 09:16 م

رفعت أسرة رجل الأعمال محمد البغلي المختفي في رومانيا منذ أكثر من 3 سنوات، المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى فك سر اختفائه إلى مليون يورو لمدة ثلاثين يوماً فقط.

وأعلن نجله، خلال مؤتمر صحفي عقدته الأسرة في قرية كييا الرومانية، عن رفع المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في العثور عليه أو كشف لغز اختفائه، محذرًا كل من تورط في جريمة اختفائه بأنه سيتم اكتشافه عاجلا أم آجلا، وسيلاحَق بالطرق القانونية لتوجيه أقصى عقوبة له.

وكان رجل الأعمال الكويتي محمد طاهر البغلي اختفى في أغسطس 2015 أثناء ممارسته رياضة المشي بجوار قصره في قرية كييا، التابعة لمدينة مانيشيو في محافظة براهوفا الرومانية، وأوضحت السلطات الرومانية وقتها أنها لا تستبعد أن يكون مخطوفاً، لأنه مريض ولا يمكنه السير بعيدا عن مكان إقامته.

ويُعتبر البغلي صاحب الـ 82 عاماً أحد أكبر المستثمرين الخليجيين بمدينة براهوفا، الغنية بمواردها الطبيعية ومنها النفط والغاز الطبيعي والفحم والحجر الجيري و الحجر الرملي والصلبوخ والطين والمياه المعدنية.