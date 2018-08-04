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دراسة:

الإنترنت السريع يؤثر على نوعية النوم

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إنترنت
إنترنت

وكالات

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الانترنت

دراسة

نوم

كشفت دراسة دولية أجراها باحثون في جامعة "بوكوني" الإيطالية، بالتعاون مع باحثين في جامعة "بيتسبيرج" الأمريكية، أن الإنترنت السريع في المنزل، يمكن أن يؤثر على النوعية والوقت الذي يقضيه الأشخاص خلال النوم يوميا.

وأوضح الباحثون أن ألمانيا تفقد حوالي 200 ألف يوم عمل سنويا بسبب عدم كفاية الموظفين من النوم، ما يتسبب في تكبد اقتصادها حوالي 60 مليار دولار، أو حوالي 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير حديث.

ولرصد تأثيرات وجود خدمة الإنترنت السريع في المنازل على النوم، راقب الفريق حالة آلاف المشاركين من مختلف الأعمار.

ووجد الباحثون أن توافر خدمات الإنترنت فائق السرعة في المنزل، يقلل مدة النوم لدى الأفراد الذين يواجهون قيودا تدفعهم للاستيقاظ صباحا لأسباب تتعلق بالعمل أو الأسرة، ويجعلهم غير راضين عن نوعية نومهم.

وكشفت الدراسة أن الأفراد الذين يتمتعون بخدمات إنترنت سريعة في المنزل، ينامون أقل بمتوسط 25 دقيقة يوميا من نظرائهم الذين لا تتوافر لديهم تلك الخدمة، كما أنهم أكثر عرضة لعدم الحصول على القسط الكافي من النوم.

ووجد الباحثون أن الإغراءات التي يتعرض لها الأشخاص تختلف بحسب العمر، حيث يرتبط الإنترنت بين المراهقين والشباب الذين تراوح أعمارهم بين 13 و30 سنة بالوقت الذي يقضونه في ألعاب الحاسوب أو متابعة الفيديوهات، ما يؤثر على نوعية النوم.

أما الكبار الذين تراوح أعمارهم بين 31 إلى 60 عاما، فإن أكثر ما يتابعونه على الإنترنت هو تصفح الحواسيب والهواتف الذكية.

وقال الدكتور فرانشيسكو بيلاري قائد فريق البحث، إن الإغراءات يتعرض لها الأشخاص أثناء فترة المساء، وليس على مدار اليوم، حيث يسهم تصفح الإنترنت بالمنزل مساءً في عدم الحصول على نوم جيد.

وأضاف: "قد تؤدي الإغراءات الرقمية إلى تأخير وقت النوم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خفض مدة النوم بالنسبة إلى الأفراد غير القادرين على تعويض وقت النوم المتأخر بالاستيقاظ في وقت لاحق من الصباح".

وحذرت دراسات سابقة من إفراط الشباب في الدخول على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من هواتفهم المحمولة، لأن ذلك يجعلهم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم.

كما أن الضوء الأزرق الذي يخرج من شاشة الهاتف، قد يتسبب في إحداث مشاكل خطيرة للصحة البدنية والعقلية للمستخدمين.

وكشفت الدراسات أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا يحسن الصحة العامة، ويقي الإنسان الكثير من الأمراض، وعلى رأسها السكري والسمنة والزهايمر.

وربطت الدراسات بين اضطرابات النوم وخطر التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، وضعف الجهاز المناعي.


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