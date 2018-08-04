» فرنسا تغلق 4 من مفاعلاتها النووية

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مفاعل نووي (أرشيفية)
مفاعل نووي (أرشيفية)

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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درجات الحرارة

فرنسا

مفاعل نووي

أوقفت شركة المرافق الفرنسية "أي دي اف"، اليوم السبت، أربعة مفاعلات نووية في ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في فرنسا بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، بحسب شبكة "الحرة"، أن درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في نهري الرون والراين أدت الى إغلاق مؤقت للمفاعلات.

وتستخدم المحطات النووية التابعة لشركة EDF على طول نهري الرون والراين مياه الأنهار لتنظيم درجة حرارة مفاعلاتها، قبل أن تعيد صرف المياه الدافئة إلى النهرين.

وتشهد فرنسا، مثل الكثير من الدول الأوروبية هذه الأيام، موجة طقس حارة في مناطقها الجنوبية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 37 مئوية في وادي الرون.

وفي إسبانيا قتل ثلاثة أشخاص نتيجة موجة الحر، وبلغت الحرارة في مدينة قرطبة السياحية الجنوبية 44 درجة مئوية.

وفي هولندا، أغلقت السلطات أجزاء من بعض الطرق السريعة حيث أدت الحرارة إلى ذوبان الأسفلت.

وفي السويد تحسنت أحوال الطقس بعدما شهدت البلاد في يوليو طقسا هو الأكثر سخونة منذ أكثر من 250 عاما مع هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد.

وانخفضت درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها المعتادة في الصيف بين 20 و 25 درجة مئوية، وفق ما ذكر المعهد السويدي للأرصاد الجوية.


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