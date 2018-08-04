» بالفيديو.. ليفربول يكتسح نابولي بخماسية

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ليفربول

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صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره نابولى الإيطالى، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "افيفا"، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

منح جيمس ميلنر التقدم لفريق ليفربول مبكرا بتسجيله الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة من تسديدة قوية مستغلا تمريرة السنغالى ساديو مانى.

وأضاف لاعب الوسط الهولندى فاينالدوم ثانى أهداف الريدز فى الدقيقة 9 من ضربة رأسية مستغلا عرضية جيمس ميلنر.

ونجح النجم المصرى محمد صلاح فى إضافة ثالث أهداف فريق الريدز بالدقيقة 58 من زمن المباراة، من تسديدة رائعة مستغلا خطأ من دفاع الفريق الإيطالي، قبل أن يترك الملعب مستبدلا فى الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وعزز دانييل ستوريدج من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الرابع بالدقيقة 73، واختتم ألبيرتو مورينو خماسية الريدز فى الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

ويختتم ليفربول استعداداته لانطلاق الموسم الجديد بمواجهة إيطالية أخرى أمام فريق تورينو يوم الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد"، قبل خوض المواجهة الأولى فى الدوري الإنجليزي يوم 12 أغسطس الجارى أمام وستهام.


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