نقيب أطباء الجيزة: «بناخد قرنيات الموتى من 50 سنة»

04 أغسطس 2018 - 09:30 م

قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة، إنه يتم أخذ القرنية من المتوفين بمستشفى قصر العيني منذ 50 عامًا.

وعقب "نصر"، على واقعة سرقة قرنية متوفى دون علم أهله بمستشفى قصر العيني مؤخرًا، مؤكدًا أن الطريقة جانبها الصواب، مضيفًا: "العمال والفنيون المسئولون عن المشرحة تصرفوا بطريقة بها غشومية".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "حياة مواطن"، المذاع على قناة "إل تي سي"، أن أخذ القرنية توقف في فترة من الفترات، وتسبب ذلك في حدوث أزمة كبيرة للمرضى، مما نتج عنه إصدار قانون إنشاء بنك العيون.



