» فيديو.. الجندي: "اللي سرق 2 جنيه هيدخل النار"

04 أغسطس 2018 - 09:48 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من يسرق 2 جنيه لا فرق بينه وبين من يسرق المليارات، مؤكدًا أن سرقة المال العام سواء كان كثيرًا أو قليلا يُدخل النار.

وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، مساء اليوم، أن السرقة ليست بالاستيلاء فقط، ولكن بالتزوير والاستيلاء على الأموال، والتهرب من العمل.

وتابع الجندي،: "في ناس تسرق تقعد تكلمه يقولك عارف اللى أنا سرقتهم 2 جنيه وربع، عارف الحيتان بيسرقوا قد إيه، بالمليارات والملايين، وأنا بقوله هتدخل النار، هتحشر مع الحيتان اللي سرقوا المليارات باتنين جنيه وربع".



