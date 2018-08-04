» بالفيديو.. الزمالك يقسو على الاتحاد السكندري بخماسية

04 أغسطس 2018 - 10:04 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كاسحًا على نظيره الاتحاد السكندرى، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.



أحرز خماسية الزمالك محمود كهربا و يوسف أوباما و محمود علاء و كاسونجو و محمد عنتر بالدقائق 1 و 11 و 37 و 65 و 81 بينما أحرز خالد قمر هدف الاتحاد السكندرى الوحيد بالدقيقة 56.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 4 محتلا صدارة ترتيب الدورى الممتاز بشكل مؤقت انتظارا لنتائج باقى مواجهات الجولة الثانية بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى لنقطة وحيدة بعد تعادله بالجولة الأولى للدورى مع المقاولون العرب.

بدأت المباراة ساخنة من جانب لاعبى الزمالك ولم يحتاج كهربا سوى 26 ثانية فقط لتسجيل الهدف الأبيض الأول بعد هجمة منظمة انتهت بتسديدة قوية من إبراهيم حسن يتصدى لها الهانى سليمان لترتد الكرة لكهربا ويضعها فى الشباك .

بعد هدف الزمالك حاول لاعبو الاتحاد السكندرى دخول أجواء اللقاء والسيطرة على مجريات اللعب مع تراجع للاعبى الأبيض فى وسط ملعبهم لامتصاص حماس زعيم الثغر .

ويحاول بناهينى مباغته جنش بتسديدة قوية بالدقيقة 10 لكن الكرة تبتعد عن مرمى الزمالك .

وينجح أوباما فى إضافة الهدف الثانى للزمالك بالدقيقة 11 بعد رأسية متقنة عقب تلقيه عرضية من كهربا

ويهدر الزمالك فرصة هدف ثالث محقق بالدقيقة 17 بعد هجمة مرتدة وصلت لكهربا داخل منطقة جزاء الاتحاد لكن تسديدته تصطدم بالدفاع السكندرى وتتحول لركلة ركنية .

ويعتمد لاعبو الزمالك على كثرة التمريرات فى تحضير الهجمات ووضح تعليمات السويسرى جروس بضرورة الاحتفاظ بالكرة وبناء الهجمات من الخلف للأمام وعدم الاعتماد على الكرات الطولية .

ويهدر محمود عبد العزيز فرصة جديدة للزمالك بالدقيقة 20 بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد وسددها بقوة لكنها تعلو العارضة .

ويطلق زيزو كرة صاروخية تجاه مرمى الاتحاد لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن للهانى سليمان بالدقيقة 23 .

ويجرى محمد عمر تغيير مبكر للاتحاد السكندرى بالدقيقة 24 أملا فى تحسين الأوضاع بخروج ديديه كوريه ونزول أحمد مجدى .

ويهدر بناهينى هدف للاتحاد السكندرى بالدقيقة 27 بعد تسديد رأسية قوية لكنها تمر بجوار القائم الأيسر للزمالك .

وتضيع فرصة الهدف الأول لفريق الاتحاد بالدقيقة 32 بعدما تصدى القائم الأيسر لمرمى الزمالك لتسديدة رمزى خالد .

وكاد محمود علاء أن يضيف الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 34 بعد تسديد ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم البشرى لفريق الاتحاد ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهانى سليمان لتتحول لركلة ركنية .

ويحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 36 بعد سقوط كهربا داخل منطقة جزاء الاتحاد عقب تدخله مع ويلسون مدافع الاتحاد .

ويسدد محمود علاء ركلة الجزاء للزمالك ويضعها على يمين الهانى سليمان معلنا عن إحراز ثالث الأهداف البيضاء خلال الشوط الأول بالدقيقة 37 .

ويصدر إبراهيم نور الدين قرارا بطرد محمد إبراهيم مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندرى من الملعب لاعتراضه على قرارات التحكيم ورفض حكم المباراة استئناف اللعب إلا بعد خروج مدير الكرة لزعيم الثغر من المستطيل الأخضر والتوجه للمدرجات وهو ما استلزم بعض الوقت نظرا لكثرة الاعتراضات على القرار .

وتشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شد وجذب بين لاعبى الفريقين مما استلزم توقف اللعب لاحتواء غضب اللاعبين ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بثلاثية نظيفة.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بضغط من لاعبى الاتحاد أملا فى تسجيل هدف مبكر للعودة لأجواء المباراة مرة أخرى بعد التأخر بثلاثية فى الشوط الأول .

ويسدد خالد الغندور كرة قوية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 50 يتصدى لها جنش .

ووضح منذ انطلاق الشوط الثانى اعتماد لاعبى الزمالك على تضيق المساحات فى وسط الملعب الأبيض واللعب على الهجمات المرتدة لاستغلال تقدم لاعبى الاتحاد لتحسين النتيجة مما يؤدى لظهور مساحات خالية بدفاعات الفريق السكندرى .

ويبدأ لاعبو الزمالك الظهور فى منطقة جزاء الاتحاد بالدقيقة 55 عن طريق عرضيات الثنائى حازم إمام وكهربا لكن يشتت الدفاع السكندرى الكرة .

ويسجل خالد قمر الهدف الأول للاتحاد السكندرى بالدقيقة 56 بعد تلقيه عرضية من خالد الغندور لينقض على الكرة ويسددها برأسه على يسار جنش مسجلا أول أهداف زعيم الثغر .

ويهدر كاسونجو فرصة إحراز هدف رابع للزمالك بالدقيقة 59 بعدما توغل فى دفاعات الاتحاد السكندرى لينفرد بمرمى الاتحاد ويسدد الكرة لكن يتصدى لها ببراعة الهانى سليمان .

ويجرى السويسرى جروس أول تغييرات الزمالك بالدقيقة 61 بخروج محمود كهربا بعد شكواه من الإصابة ونزول محمد عنتر .

وينجح كاسونجو فى إضافة رابع أهداف الزمالك بالدقيقة 65 بعد انفراد أوباما بمرمى الاتحاد ويسدد الكرة يتصدى لها الهانى سليمان لترتد له مرة أخرى ويمررها لكاسونجو الذى لم يتهاون فى وضعه بشباك الفريق السكندرى .

ويشهر الحكم إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء فى وجه كاسونجو بسبب قيامة برفع التيشيرت أثناء الاحتفال بتسجيل الهدف .

ويهدر كاسونجو فرصة تسجيل الهدف الخامس للزمالك بالدقيقة 69 بعد انفراده بمرمى الهانى سليمان لكن يتصدى الأخير للكرة ببراعة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه يوسف أوباما بالدقيقة 72 بعد تدخله بقوة مع أحد لاعبى الاتحاد السكندرى .

ويجرى الزمالك التغيير الثانى بالدقيقة 76 بنزول محمد إبراهيم و خروج إبراهيم حسن .

وتضيع فرصة هدف محقق للاتحاد السكندرى بالدقيقة 79 بعد انفرد خالد قمر بالمرمى وسدد الكرة لكن يتصدى لها جنش ثم ترد لنور السيد ويصدى جنش للمرة الثانية .

وتنقذ العارضة مرمى الزمالك من هدف ثانى بالدقيقة 81 بعد تسديدة نور السيد .

ويرد محمد عنتر بتسجيل الهدف الخامس للزمالك بالدقيقة 81 بعدما توغل فى دفاعات الاتحاد من الجبهة اليسرى ويسدد الكرة لتسكن شباك الهانى سليمان .

ويجرى الاتحاد السكندرى تغيير آخر بخروج بناهينى ونزول فوزى الحناوى بالدقيقة 82 .

ويجرى جروس التغيير الثالث والأخير للزمالك بالدقيقة 86 بخروج طارق حامد ونزول محمد حسن .

وتهدأ المباراة فى الدقائق الأخيرة بعدما حسم المارد الأبيض النتيجة لصالحه ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع لكنها لم تشهد جديد لتنتهى المباراة بفوز الزمالك على الاتحاد السكندرى بنتيجة 5 / 1.