معلومة هامة عن حركة الملاحة بقناة السويس

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن حركة تمرد الحوثي المدعومة من إيران بدأت في عمليات غير مسبوقة بباب المندب مثل زرع الألغام، وهذا يشكل خطر كبير على لملاحة في البحر الاحمر وبالتالي قناة السويس. 
وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الاولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن "الحوثي" قام بضرب ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بها 2 مليون برميل، وهذا أدى لتعليق حركة الناقلات النفط السعودية، لافتَا إلى أن إيران تتحدث بأن مسرح العمليات العسكرية الفترة المقبلة سيكون في باب المندب. 
ولفت إلى أن أستراليا تحدثت على نشوب حرب أمريكية على إيران خلال شهر، ولكن وزير الدفاع الامريكي وصف ذلك بالخيال المحض. 

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