باحثة تكشف أخطر ملف يهدد المجتمع المصري

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أكدت الدكتورة أشجان نبيل، الباحثة في شئون الأسرة والتطوير المجتمعي، إن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر أخطر ملف يهدد المجتمع المصري، وهي تزداد في الفئة العمرية من 21-35 عامًا.
وأشارت "نبيل"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدي البلد"، يوم السبت، إلى أن أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر الظروف الاقتصادية، والبطالة وغلاء الأسعار، وعدم وجود ثقافة مجتمعية أو معايير لدى الشباب لإختيار شريك الحياة، وتحكم العادات والتقاليد في تجهيز الزواج المبالغ فيها، حيث أن منظومة الزواج تحولت لماديات بحتة، معقبة: "أغلب المقبلين على الزواج مخونين بعض، وأصبح لديهم تخوف من عدم إكمال الزواج، والبعض بيجيب محامي يأمنه في حالة الطلاق".
وأضافت أن الأجيال الحالية وخاصة المرأة مظلومة في التربية المجتمعية، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة لم يفعل أي شئ للمرأة منذ 12 عامًا ماضية، فليس هناك أي مساواة بين الرجل والمرأة، وما يتصدر هو النزعة الندية بين الرجل والمرأة والتقليد الغربي الأعمى، فالحياة مبنية على الاكتمال بين الزوجين وليس الكمال.
وشددت "نبيل" على أن العادات والتقاليد لها سلطة أعلى من القانون لمنع حدوث الطلاق، وخاصة في الأرياف.


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