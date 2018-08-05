معلومة هامة عن ميزانية "أمازون وجوجل وأبل"

05 أغسطس 2018 - 12:08 ص

أكد الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن العالم مقبل على شركات تريليونية، فحجم تلك الشركات يعبر حاجز التريليون دولار.



وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت: "التريليون ألف مليار، وهناك 3 شركات في العالم في 2018 سيعبرون التريليون دولار، وهم أمازون وجوجل وأبل".

