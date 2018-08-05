  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:58 ص
بحث متقدم
طفل التهريب

أغرب تعليق من طفل التهريب على "وعود ساويرس"

التضخم

باحثة تكشف أخطر ملف يهدد المجتمع المصري

قناة السويس

معلومة هامة عن حركة الملاحة بقناة السويس

الإبراشي

"الإبراشي" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

زراعة الأرز

أرز جديد لا يستهلك مياهًا.. حل مصري للأزمة

ماسبيرو

أنباء عن نقل القنوات المحلية للمحافظات وسط اعتراضات

زرع قرنية

نقيب أطباء الجيزة: «بناخد قرنيات الموتى من 50 سنة»

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف عالمي لـ«صلاح» في مرمى نابولي

أطفال بورسعيد

فيديو.. مفاجأة مدوية عن طفل بورسعيد

الشاب المصري المعارض أحمد محمد أبو بكر المقدم

كوريا الجنوبية تستعد لتسليم معارض مصري

حبس لصين سرقا “عربات القطارات” في القليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

القبض على طالب واقتياده إلى جهة غير معلومة

#

طلاب الثانوية العامة للمكفوفين في القليوبية: "الامتحان سهل"

#

ضبط طالب محكوم عليه في 50 حكم حبس بالقليوبية

#

ضبط صيدلي مطلوب في 18 قضية في القليوبية

حبس

في

القليوبية

لصين

سرقا.

أمر رئيس نيابة شبرا الخيمة بحبس لصين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة كمية كبيرة من القطع الحديدية المملوكة للسكة الحديد.

وكانت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط شخصين حال قيامهما بسرقة كمية كبيرة من القطع الحديدية الخاصة بعربات قطارات السكة الحديد بحوش محطة شبرا الخيمة بالقليوبية .

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بحوش محطة سكك حديد شبرا الخيمة بالقليوبية من ضبط (عاطلين سن 18، 29 – لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة)، حال قيامهما بالسرقة .

وتبين أن المسروقات عبارة عن مهمات مصلحية تتكون من ” 9 قطع فرامل حديدية وكمية من القطع الحديدية الخاصة بعربات قطارات السكة الحديد وزنت حوالى 120 كيلو جرام”.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل حادث انقلاب الأتوبيس السياحي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» قطارات الصعيد في العيد.. من يوقف المفرمة ؟
» طالب يؤدي امتحان بدلا من زميله وآخر يهرب بورقة الإجابة
» برلمانية تتبرع بجميع أعضاء جسدها بعد وفاتها
» هذه أسباب انتشار الثعابين والنمل الأبيض في مصر
» شاهد.. هذا ما فعله فريق تركي لدعم "أوزيل"
» مصرع وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بالضبعة
» بالفيديو.. الزمالك يقسو على الاتحاد السكندري بخماسية
» فيديو.. الجندي: "اللي سرق 2 جنيه هيدخل النار"
» بالفيديو.. ليفربول يكتسح نابولي بخماسية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل