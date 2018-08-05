شاب ينتحر بسبب خلافات مع والده في المحلة

05 أغسطس 2018 - 12:46 ص



أقدم شاب على الانتحار، شنقا داخل غرفة نومة ، وذلك بعد خلافات نشبت بينه وبين والده بقرية كفر حجازى التابعه لدائرة مركز المحلة الكبرى

كان اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية تلقى اخطارا من قسم المركز يفيد بعثور اسرة الشاب " احمد . ن . ع . ال " مشنوقا بحبل داخل غرفته الكائنه بقرية كفر حجازى .

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو ابو بكر رئيس المباحث الى مكان الحادث وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل الواقعه ،واكد شهود عيان أن الشاب انتحر بعد خلافات مع والده بسبب تغيبه خارج المنزل وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المحلة العام

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعه .

