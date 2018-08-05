جامعة بنها: توفير 30 % من مياه رى الأرز

قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها انه التقي بالبروفيسير شينج يونجزونج لوضع جدول زمني تفصيلي للبدء فى المشروع البحثى المشترك بين مصر والصين لزراعة الأرز بكميات قليلة من المياه

وأكد القاضي، ان هذا المشروع هو احدى ثمار التعاون المشترك بين جامعة بنها وعدد من الجامعات الصينية ويهدف المشروع الى ايجاد حلول للتغلب على استهلاك زراعة الارز لكميات كبيرة من المياه خاصة فى ظل ثبات الموارد المائية فى مصر وزيادة الاستهلاك من الأرز باعتباره غذاءا رئيسيا لغالبية المصريين

وأشارا القاضي ان المشروع المشترك يهدف كذلك الى استنباط أنواع من الارز تتميز بجودتها العالية بما يساهم فى توفير نسبة 30 % من المياه المستهلكة فى رى الأرز حاليا

وفي نفس السياق ، أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بحظر زراعة الأرز بالمحافظة نهائيًا باعتباره إهدارًا للمياه، مشددا على إحالة المتقاعسين عن مراقبة تنفيذ القرار في الجهات المعنية إلى النيابة .

وحذر "عشماوي"، من زراعة أي مساحة من أرض القليوبية بالأرز لكثافة استهلاكه للمياه والذي يعد تبديدًا غير مقبول .

وأكد أن أي مسئول من الزراعة أو الري أو رؤساء المراكز والمدن والقرى أو العمد والمشايخ لن يقوم بدوره ويبلغ عن المخالفين ويزيل الزراعة المخالفة فورًا، ويوقع الغرامة الفورية على المزارع سيحال للنيابة في إطار الحفاظ على مياه نهر النيل التي تمثل شريان الحياة لكل المصريين ومن بينهم أبناء القليوبية باعتبارها جزءا عزيزا وغاليا من أرض مصر الحبيبة .

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن هذه المسألة لا تهاون فيها على الإطلاق؛ لأنها تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري فقطرة المياه تساوي حياة .