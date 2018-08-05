  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:58 ص
بحث متقدم
طفل التهريب

أغرب تعليق من طفل التهريب على "وعود ساويرس"

التضخم

باحثة تكشف أخطر ملف يهدد المجتمع المصري

قناة السويس

معلومة هامة عن حركة الملاحة بقناة السويس

الإبراشي

"الإبراشي" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

زراعة الأرز

أرز جديد لا يستهلك مياهًا.. حل مصري للأزمة

ماسبيرو

أنباء عن نقل القنوات المحلية للمحافظات وسط اعتراضات

زرع قرنية

نقيب أطباء الجيزة: «بناخد قرنيات الموتى من 50 سنة»

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف عالمي لـ«صلاح» في مرمى نابولي

أطفال بورسعيد

فيديو.. مفاجأة مدوية عن طفل بورسعيد

الشاب المصري المعارض أحمد محمد أبو بكر المقدم

كوريا الجنوبية تستعد لتسليم معارض مصري

في القليوبية

جامعة بنها: توفير 30 % من مياه رى الأرز

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

تورط عمال في الأمم المتحدة بالتحرش الجنسي

#

مدبولى: مكنتش احلم إنى هبقى رئيس وزراء

#

جامعة بايرو كانو النيجيرية تستعين بخبرات جامعة بنها

#

أهالى القصير يعانون من انقطاع المياه فى نهار وليل رمضان

من

الأرز

جامعة

توفير

مياه

قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها انه التقي بالبروفيسير شينج يونجزونج لوضع جدول زمني تفصيلي للبدء فى المشروع البحثى المشترك بين مصر والصين لزراعة الأرز بكميات قليلة من المياه

وأكد القاضي، ان هذا المشروع هو احدى ثمار التعاون المشترك بين جامعة بنها وعدد من الجامعات الصينية ويهدف المشروع الى ايجاد حلول للتغلب على استهلاك زراعة الارز لكميات كبيرة من المياه خاصة فى ظل ثبات الموارد المائية فى مصر وزيادة الاستهلاك من الأرز باعتباره غذاءا رئيسيا لغالبية المصريين

وأشارا القاضي ان المشروع المشترك يهدف كذلك الى استنباط أنواع من الارز تتميز بجودتها العالية بما يساهم فى توفير نسبة 30 % من المياه المستهلكة فى رى الأرز حاليا

وفي نفس السياق ، أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بحظر زراعة الأرز بالمحافظة نهائيًا باعتباره إهدارًا للمياه، مشددا على إحالة المتقاعسين عن مراقبة تنفيذ القرار في الجهات المعنية إلى النيابة .

وحذر "عشماوي"، من زراعة أي مساحة من أرض القليوبية بالأرز لكثافة استهلاكه للمياه والذي يعد تبديدًا غير مقبول .

وأكد أن أي مسئول من الزراعة أو الري أو رؤساء المراكز والمدن والقرى أو العمد والمشايخ لن يقوم بدوره ويبلغ عن المخالفين ويزيل الزراعة المخالفة فورًا، ويوقع الغرامة الفورية على المزارع سيحال للنيابة في إطار الحفاظ على مياه نهر النيل التي تمثل شريان الحياة لكل المصريين ومن بينهم أبناء القليوبية باعتبارها جزءا عزيزا وغاليا من أرض مصر الحبيبة .

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن هذه المسألة لا تهاون فيها على الإطلاق؛ لأنها تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري فقطرة المياه تساوي حياة .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل حادث انقلاب الأتوبيس السياحي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» قطارات الصعيد في العيد.. من يوقف المفرمة ؟
» طالب يؤدي امتحان بدلا من زميله وآخر يهرب بورقة الإجابة
» برلمانية تتبرع بجميع أعضاء جسدها بعد وفاتها
» هذه أسباب انتشار الثعابين والنمل الأبيض في مصر
» شاهد.. هذا ما فعله فريق تركي لدعم "أوزيل"
» مصرع وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بالضبعة
» بالفيديو.. الزمالك يقسو على الاتحاد السكندري بخماسية
» فيديو.. الجندي: "اللي سرق 2 جنيه هيدخل النار"
» بالفيديو.. ليفربول يكتسح نابولي بخماسية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل