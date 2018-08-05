» طالب يؤدي امتحان بدلا من زميله وآخر يهرب بورقة الإجابة

شهدت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات الفنية في محافظة القليوبية وقائع مؤسفة أدت إلي استقالت بعض المسئولين وإحالتهم للنيابة.

وشهدت مدرسة الدكتور مصطفى خليل الثانوية بنين، بإدارة كفر شكر التعليمية ضبط الطالب يوسف هشام أثناء أدائه امتحان مادة الجبر بالدور الثاني، بدلا من الطالب محمد رضا، الموجود حاليا في دولة إيطاليا.

وعليها تقدم ماهر إبراهيم بلح مدير الإدارة باستقالته؛ احتجاجا على صدور قرار بإحالته للنيابة دون إحالة بعض المتسببين في الغش .

والواقعة الثانية في مدرسة شبين الصناعية بنين في اللجنة رقم "1" فقد قام طالب بالقفز بورقة الإجابة من على سور المدرسة أثناء أدائه امتحان مادة التخطيط، في امتحان الدبلومات الفنية للدور الثاني.

ولم يتمكن الملاحظون من الإمساك به الأمر الذي دفع رئيس اللجنة لتحرير محضر بمركز الشرطة بالواقعة .

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، والنقيب أيمن سليمان معاون مباحث المركز، وتبين أنه أثناء قيام ملاحظى اللجنة بجمع أوراق الإجابة في نهاية الوقت المحدد لامتحان مادة "التخطيط" قام أحد الطلاب بمهاجمة ملاحظات اللجنة ودفع إحداهن على الأرض وفر هاربا بورقة الإجابة وعندما حاول مراقب الدور الإمساك به هدده بقطعة من الحديد وقفز من على سور المدرسة .

وقام رئيس اللجنة والمراقبون بتحرير محضر إثبات حالة للطالب بمركز شرطة شبين القناطر وإخطار غرفة عمليات الوزارة .