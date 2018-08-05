تعرف على أماكن القوافل البيطرية والعلاجية بقرى القليوبية

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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن تنظيم قوافل بيطرية علاجية في قرى محافظة القليوبية خلال شهر اغسطس الحالى وبيانها كالتالى:

الثلاثاء 7/8/2018 بقرية جزيرة النجدى بمدينة قليوب

الخميس 9/8/2018 بقرية الاخمين بمدينة القناطر الخيرية

الاحد 12/8/2018 قرية القلج بمدينة الخانكة

الثلاثاء 14/8/2018 قرية المنشاة الصغرى بمدينة كفر شكر

الخميس 16/8/2018 قرية كفر العمار بمدينة طوخ

الاحد 19/8/2018 بقرية كفر الحدادين بمدينة طوخ

الاثنين 27/8/2018 بقرية كفر الشموت بمدينة بنها

هذا وستوالى مديرية الطب البيطرى بالقليوبية تنظيم القوافل العلاجية بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان تحت رعاية السيد المحافظ


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